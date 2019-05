Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Vreden (ots)

Ein unfreiwilliges Ende fand am Dienstagabend in Vreden die Autofahrt eines 25-Jährigen: Polizeibeamte hatten den jungen Mann gegen 21.35 Uhr auf dem Südlohner Diek kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Wagens gesessen hatte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

