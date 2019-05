Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Von der Fahrbahn abgekommen

Vreden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Vreden ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Winterswijk befuhr gegen 14.30 Uhr die Winterswyker Straße in Richtung Grenze. Aus zunächst unbekannter Ursache kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, fuhr einen Baum um und prallte gegen einen weiteren. Ein Rettungswagen brachte den Niederländer in ein Krankenhaus.

