POL-COE: Ascheberg Herbern - Verkekrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 01.05.2019, 02.15 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Petershagen mit seinem Transporter die B 54 aus Werne kommend in Richtung Münster. Kurz vor dem Ortseingang Ascheberg-Herbern kam der Mann in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Sein Fahrzeug musste, da es nicht mehr fahrbereit war, abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4800,- Euro.

