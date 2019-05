Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, 12.50 Uhr, wollte eine 47 Jahre alte Frau aus Münster mit ihrem Pkw von der Straße "Am Schlautbach" in Havixbeck nach links auf die Münsterstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 84 Jahre alten Fahrradfahrer aus Münster zusammen, der den Fahrradweg der Münsterstraße in Richtung L 550 befuhr. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

