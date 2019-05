Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Auffahrunfall verletzt

Rhede (ots)

Eine leicht Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der B67 in Rhede ereignet hat. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 37-jähriger Borkener die Bundesstraße an der Abfahrt Rhede-Ost verlassen und über die Brünener Straße in Richtung Krommert weiterfahren. Dabei prallte er auf das Fahrzeug einer 30-jährigen Rhederin, die verkehrsbedingt abgebremst hatte.

