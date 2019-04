Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisiert vom Unfallort geflüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Nelkenstraße vom Unfallort geflüchtet. Der 36-Jährige kam zuvor in Höhe der Asternstraße mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Sperrbügel. Der Unfallfahrer verlor an der Unfallörtlichkeit ein Kennzeichen. Er konnte kurze Zeit nach seiner Flucht an der Halteranschrift angetroffen werden. Von dem Mann wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell