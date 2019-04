Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer beschädigt Wintergarten

Hamm-Norden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, wurde die Fassade eines Wintergartens am Bänklerweg durch ein Feuer beschädigt. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ein angelegter Stapel Brennholz in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Wintergarten über. Der Besitzer konnte es mit Unterstützung der Feuerwehr zeitnah löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

