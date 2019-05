Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer hatte Grün?

Nach einem Unfall am Donnerstag in Göppingen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr stießen im Einmündungsbereich Willi-Bleicher-Straße/Fischstraße zwei Autos zusammen. Eine 53-Jährige wollte aus der Fischstraße links in die Willi-Bleicher-Straße abbiegen. Zeitgleich war eine 73-Jährige in der Willi-Bleicher-Straße in Richtung Jebenhausen unterwegs. Im Einmündungsbereich stieß ihr VW mit dem Renault der 53-Jährigen zusammen. Beide Frauen behaupten, ihre Ampel habe Grün gezeigt. Die Polizei aus Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/632360 auf Zeugenhinweise, insbesondere zur Ampelschaltung. Den Sachschaden an den Autos schätzt sie auf 7.000 Euro.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++0865046

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell