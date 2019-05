Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Urspring - Nach Unfall sucht Polizei Zeugen

Hinweise auf einen weißen Kastenwagen sucht die Polizei nach einem Unfall bei Urspring.

Ulm (ots)

Wie berichtet, lenkte am Mittwoch ein Lasterfahrer kurz nach 12.30 Uhr seinen 38-Tonner von Amstetten in Richtung Lonsee. Unterwegs habe ihn ein weißer Kastenwagen überholt, so die Erkenntnisse der Polizei. Weil Gegenverkehr kam, musste der 46-Jährige seinen Lastwagen bremsen. So konnte der Kastenwagen wieder einscheren. Er fuhr anschließend weiter. Der 46-Jährige musste aber nach rechts ausweichen und kam von der Fahrbahn ab, schilderte er der Polizei. Der Lastwagen blieb im Grünstreifen stecken. Zum Glück wurde niemand verletzt. Den Sachschaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Um die Ladung aus Baumaterial und den Lastwagen bergen zu können musste die Polizei die Straße von etwa 26 Uhr bis kurz nach 19 Uhr sperren.

Die Ulmer Polizei ermittelt nun wegen des Unfalls und sucht den Fahrer des weißen Kastenwagens und Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Kastenwagen oder seinen Fahrer geben kann den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

