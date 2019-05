Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei nimmt berauschte Fahrer unter die Lupe

Bei Kontrollen am Mittwoch in Ulm mussten gleich acht Fahrer ihr Auto stehen lassen.

Zwischen 13 und 19 Uhr kontrollierte die Polizei in der Wielandstraße rund 60 Fahrzeuge und knapp 80 Personen. Acht Fahrer standen unter dem Verdacht, unter der Beeinflussung von Drogen gefahren zu sein. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und ihr Auto stehen lassen. Die Polizei fand eine Kleinmenge Marihuana und einen Joint und beschlagnahmte die Drogen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten einen Schlagring, den eine Person verbotswidrig dabei hatte und nun einer Anzeige entgegen sieht. Acht weitere Fahrer müssen mit einer Strafe rechnen, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Alkohol und Drogen sind nach wie vor Hauptunfallursachen, auch schwerster Unfälle. Daher hat die Polizei diese Ursachen ständig im Fokus, wie auch bei der Kontrolle am Mittwoch. Bei der Veröffentlichung des Verkehrssicherheitslagebildes im März kündigte das Polizeipräsidium Ulm an, die Maßnahmen gegen Drogen im Straßenverkehr zu intensivieren. Kontrollen wie in Ulm sind Teil dieser Maßnahmen. Das Ergebnis zeige die Notwendigkeit der Kontrollen.

