Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Mietingen.

Kurz vor 8 Uhr fuhr ein 38-Jähriger in der Baltringer Straße. An der Einmündung zur Laupheimer Straße bog der Mercedes Fahrer nach links in diese ab. In der Laupheimer Straße fuhr ein anderer Mercedes Fahrer. Der 32-Jährige kam von links und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

2018 sind Vorfahrtsverletzungen die häufigste Unfallursache bei Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Ulm registrierte 1.833 Vorfahrts-Unfälle. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

