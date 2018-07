Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, in der Zeit von 07.30 bis 16.30 Uhr, in ein Einfamilienwohnhaus einzubrechen. Dieser Versuch misslang. Die Anwohner stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass sich an der Terrassentür hinter dem Haus Hebelspuren befanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

