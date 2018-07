Coesfeld (ots) - Ein 43-jähriger Dülmener befuhr am Dienstag, gegen 21.10 Uhr, mit seinem Motorroller die K 27 in Richtung Hiddingsel. An der Kreuzung B 474N fuhr er bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und wollte diese in Richtung Hiddingsel überqueren. In Höhe der Kreuzung querte plötzlich ein von links kommendes Auto die Kreuzung und fuhr in Richtung Lüdinghausen. Der Rollerfahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung vermeiden, kam dabei aber zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ die Örtlichkeit ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern und die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Bei dem Auto soll es sich um silbernen BMW 1-er/3-er gehandelt haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Mofa-Prüfbescheinigung zum Fahren des Rollers wurde sichergestellt. Zeugen und der Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

