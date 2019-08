Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Wer hatte Grün? Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Wer nun tatsächlich Grün hatte, darüber sind sich in der Sonntagnacht ein Autofahrer und ein Radfahrer nicht einig geworden. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer war um 1.50 Uhr auf der Rüppurrer Straße in südliche Richtung unterwegs, während der 21-jährige Radfahrer auf der Baumeisterstraße in östliche Richtung fuhr. Beide prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Der 21-Jährige, der mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, war deutlich alkoholisiert, sein Atemalkoholtest zeigte über 2 Promille an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Telefon 0721 944840, zu melden.

