Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Vier leicht Verletzte bei Zusammenstoß von drei Autos

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Dienstag (9. Juli 2019) gegen 12.00 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau aus Goch in einem VW Tiguan aus Richtung B9 auf der Klever Straße. An der Kreuzung mit der Motzfeldstraße/Asperberg wollte sie nach links in Richtung Pfalzdorf abbiegen. Ein 59-jähriger Mann aus Kleve kam ihr, mit seiner 51-jährigen Ehefrau als Beifahrerin, in einem Audi A3 auf der Klever Straße entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Der Audi A3 schleuderte anschließend gegen einen Audi B8, in dem eine 55-jährige Frau aus Goch an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete. Der 59-jährige, seine Ehefrau sowie die 55-Jährige verletzten sich leicht. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige VW Fahrerin erlitt einen Schock und zählt somit ebenfalls als leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung musste zeitweise komplett gesperrt werden. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell