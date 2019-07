Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Kabelverteilerschrank beschädigt

Emmerich-Praest (ots)

Am Sonntag (7. Juli 2019) zwischen 17.45 und 18.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Einmündung Reeser Straße / Raiffeisenstraße einen Kabelverteilerschrank. Vermutlich bog der Unbekannte von der Reeser Straße nach rechts in die Raiffeisenstraße ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Verteilerschrank.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

