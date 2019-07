Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte entsorgen Sofa illegal im Wald

Kleve (ots)

Zwischen dem 1. und 6. Juli 2019 entsorgten Unbekannte in einem Waldgebiet an der Uedemer Straße ein Zweisitzer-Sofa. Einem Autofahrer war das Sofa aufgefallen, als er auf der Uedemer Straße von der Nassauer Allee in Richtung Klever Ring unterwegs war. Das Sofa war an einem Waldweg in Höhe der Fußgängerfurt, nicht weit von der Fahrbahn entfernt, entsorgt worden. Die Polizei sucht die Umweltsünder, die mit einem Bußgeld rechnen müssen.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

