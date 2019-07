Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizistin auf das Übelste beleidigt und gebissen

Kreuztal (ots)

Am gestrigen Montag (22.07.2019, 15:00 Uhr) wurden die Beamtinnen der Polizeiwache Kreuztal zu einer hilflosen Frau gerufen. Die 34-Jährige lag stark alkoholisiert auf einer Parkbank in der Marburger Straße vor einem Kaufhaus. Aufgrund der starken Hitze und des augenscheinlich hilflosen Zustandes, versuchten die Beamtinnen die Frau zu deren eigenen Gesundheit in eine gesicherte Obhut zu geben. Dies misslang gründlich: Die Frau schrie und wehrte sich, beleidigte die Polizistinnen auf das Übelste und biss einer 27-jährigen Beamtin in den Unterarm.

