Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchtes Sexualdelikt in Kreuztal-Ferndorf - Hinweisaufruf der Staatsanwaltschaft Siegen und Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots)

Das Siegener Kriminalkommissariat 1 ermittelt aktuell in einem Fall wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung zum Nachteil einer 27-jährigen Frau aus Kreuztal-Ferndorf. Die Tat soll sich bereits am frühen Sonntagmorgen (14.07.2019), gegen 05:15 Uhr, in Kreuztal-Ferndorf ereignet haben. Die Geschädigte war nach dem Besuch eines nahen Tanzclubs in der Marburger Straße auf dem Nachhauseweg, als sie feststellte, dass ihr eine Gruppe von 6 bis 7 Männer folgte. Die Männer stellten der Frau nach und folgten ihr vom Bahnübergang in der Straße "Vorm Berge" bis zu einem Waldstück neben einem Bolzplatz. Drei der Männer holten die Frau ein, hielten sie fest und versuchten, ihr die Kleidung auszuziehen. Die Geschädigte wehrte sich durch Schreie und Tritte, so dass die Täter von ihr abließen und wieder zurück Richtung Bahnlinie unerkannt flüchteten.

Nach Angaben der 27-Jährigen wurden Phantombilder von den Tätern erstellt.

Die Phantombilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kreuztal-ferndorf-versuchte-gemeinschaftliche-vergewaltigung

Bei den Angreifern soll es sich um 6 oder 7 Männer im Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 und südosteuropäischer Herkunft gehandelt haben. Zwei der Täter trugen, wie auf dem Phantombild zu erkennen, Sturmhauben.

Hinweise auf die Täter nimmt das Kriminalkommissariats 1 in Siegen unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen.

Die Veröffentlichung der Pressemeldung geschieht erst zu diesem Zeitpunkt, weil die Ermittler verschiedene Spuren und Ermittlungsansätze bearbeitet haben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell