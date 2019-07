Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwenden Motorrad

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis zum gestrigen Montag (20.07.2019, 16:00 Uhr bis 22.07.2019, 22:00 Uhr) stahlen bisher Unbekannte ein Motorrad der Marke Honda, Typ Shadow 750 (Chopper), welches in der Eiserntalstraße neben einer Garage geparkt war. Das Motorrad ist goldfarben und hat das Kennzeichen SI-K176. Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter der Nummer 0271 - 7099 - 0.

