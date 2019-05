Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Tankstellenmitarbeiter: Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem erfolglosen Raub in Herne-Crange am Montagvormittag, 6. Mai, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 39-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle an der Dorstener Straße 548 stieg gegen 10.10 Uhr in seinen in der Werkstatthalle geparkten Wagen. Dabei sprach ihn ein Mann an und fragte nach dem Weg. Einen Moment später sprühte eine Frau dem 39-Jährigen Reizgas ins Gesicht und forderte Bargeld. Als er der Aufforderung nicht nachkam, flüchteten die Täter ohne Beute mit einem Auto.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten der Wagen und eine tatverdächtige Frau (29, aus Herne) angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Täter zuvor auf dem Kirchparkplatz an der Gahlenstraße, gegenüber des Tankstellengeländes, aufgehalten.

So werden die Täter beschrieben:

1. Täter (sprühte Reizgas): weiblich, ca. 25 Jahre alt, klein und schlank, sportliche Kleidung, Basecap, Sonnenbrille 2. Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, schlank, trug ebenfalls Basecap und Sonnenbrille 3. Täter: weiblich

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall an der Tankstelle, bzw. auf dem Kirchparkplatz. Hinweise werden unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 entgegengenommen.

