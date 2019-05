Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (591) Exhibitionist belästigt Fußgängerin - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Gestern (01.05.2019) trat ein Exhibitionist im Nürnberger Stadtteil Muggenhof auf. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise zur Identität des Täters.

Der Unbekannte zeigte sich gegen 08:15 Uhr in der Adolf-Braun-Straße. Während eine Passantin an ihm vorbeilief, berührte sich der teilweise entblößte Mann unsittlich. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze Haare, ohne Bart, kräftige Statur, helle Hautfarbe, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose und dunklen Sportschuhen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können oder diesen ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegengenommen.

