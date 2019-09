Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Unfallflucht verfolgt und ausgebremst

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Einfach weitergefahren ist ein 57-jähriger Opelfahrer am Mittwoch, 19. September, auf der Hammer Straße, nachdem er einen geparkten BMW während der Vorbeifahrt beschädigte. Die 31-jährige Fahrerin des BMW saß zum Zeitpunkt des Unfalls in ihrem Auto und nahm direkt die Verfolgung auf. Auf Hupen der 31-jährigen Hammerin reagierte der Flüchtige nicht, so dass sie ihn auf der Hagenstraße überholte und ihren Pkw schräg vor den Opel stellte. Dadurch konnte die BMW-Fahrerin zwar die weitere Flucht verhindern, nicht aber eine erneute Kollision beider Fahrzeuge. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen beide Unfälle auf und führten bei dem 57-jährigen Mann aus Hamm einen Speicheltest durch. Dieser fiel positiv auf die Einnahme von Medikamenten aus, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen können. Er musste anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.(hei)

