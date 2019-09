Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Renitente Ladendiebe festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei renitente Ladendiebe (25,35) nahm die Polizei am Mittwoch, 18. September 2019, in einem Supermarkt an der Werler Straße fest. Gegen 9.10 Uhr wurden die beide Tatverdächtigen aus Herne dabei beobachtet, wie sie gemeinschaftlich Ware einsteckten. Als sie von Mitarbeitern angesprochen und festgehalten wurden, versuchten sie sich loszureißen- was ihnen nicht gelang. Im Mitarbeiterbüro bedrohte der 25-Jährige einen Mitarbeiter mit einem Messer. Sein Komplize beruhigte ihn jedoch, sodass dieser das Messer zur Seite legte.(jb)

