Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Cobigolf-Kassenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntag, 15. September, 19 Uhr, bis Dienstag, 17. September, 12.30 Uhr, in das Kassenhaus der Cobigolf-Anlage an der Ostenallee ein. Neben Getränken wurde auch eine Tasche mit Golfbällen erbeutet. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(hei)

