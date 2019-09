Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Hauenstein (ots)

Am 20 September 2019 ereignete sich im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße / Hauenstein ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der PKW (VW Golf VI / Farbe: schwarz) stand zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß in einer eingezeichneten Parkfläche in Höhe einer Metzgerei in der Bahnhofstraße 50 in Hauenstein. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde im Vorbeifahren der Außenspiegel der Fahrerseite abgerissen und das Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden von 500 Euro.

Die Polizei Dahn bittet um Zeugenhinweise (06391 - 9160 oder per E-Mail: pi-dahn@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell