POL-FR: Wehr: Einbruch in Wohnhaus - zwei Täter bei Einbruch gestört - Zeugensuche

Am Donnerstag, 29.08.19, gegen 20.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Luisenstraße eingebrochen. Zwei Täter drangen nach dem Aufdrücken einer Terrassentüre in das Haus ein und durchsuchten das Erdgeschoss. Durch eine Bewohnerin, die sich im Obergeschoss aufhielt, wurden verdächtige Geräusche gehört. Als sie durch rufen auf sich aufmerksam machte, flüchteten zwei bislang unbekannte Täter aus dem Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 07741 8316-0 zu melden.

