Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gefährlicher Überholvorgang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.08.19, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein VW-Fahrer die Kreisstraße von Minseln in Richtung Nordschwaben. Im Bereich des "Mättlekreuzes" kam ihm ein VW Golf entgegen, der gerade ein weiteres Fahrzeug überholte. Der VW-Fahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholer zu vermeiden. Sowohl der Überholende, wie auch der Überholte setzten ihre Fahrt in Richtung Minseln fort. Bei dem überholenden VW soll es sich um einen blauen Golf mit Lörracher-Zulassung gehandelt haben. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, insbesondere auch den Autofahrer, der von dem VW Golf überholt wurde.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell