POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Immer wieder Vandalismus an Grillplätzen / Waldkirch: Erfolgreiche Suche nach vermisster Seniorin

Waldkirch: Immer wieder Vandalismus an Grillplätzen

Ein Ärgernis nicht nur für die Behörden sondern vor allem auch für Bürger, Anwohner oder Wanderer ist die zunehmende Zahl von Sachbeschädigungen an öffentlichen Sitzbänken und Tischen. In den vergangen Tagen kam es beispielsweise an der Kastelburg gleich wiederholt zu Vandalismus an der Grillstelle. Bänke wurden herausgerissen, angebrannt oder beschmiert. Der Gesetzgeber ahndet diese Form der Sachbeschädigung an öffentlichen Einrichtungen mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Die Polizei leitet in all diesen Fällen Ermittlungsverfahren ein. Besser wäre natürlich, sie würden sich erst gar nicht ereignen. Bei entsprechenden Kontrollen oder Hinweisen auf ausufernde Gelage an Grill- oder Spielplätzen werden deshalb regelmäßig die Personalien der Verantwortlichen festgehalten, um sicherzustellen, dass die Plätze auch wieder ordentlich und unbeschädigt verlassen werden.

Waldkirch: Erfolgreiche Suche nach vermisster Seniorin

Glückliches Ende nahm die Suche nach einer 78jährigen Frau am späten Donnerstagstagabend. Die Seniorin war von Angehörigen vermisst gemeldet worden, weil sie nicht mehr in ihrer Wohnung in Buchholz angetroffen wurde. Aufgrund von Hinweisen musste davon ausgegangen werden, dass sie alleine und offenbar hilflos durch die Dunkelheit irrte. Einsatzkräfte der Polizeireviere Emmendingen und Waldkirch nahmen mit Unterstützung der Polizeihundestaffel die Suche auf. Vorsorglich wurde auch ein Polizeihubschrauber informiert. Gegen 00.22 Uhr konnte die Gesuchte auf einem Feld südöstlich von Sexau gefunden werden. Sie war zwar orientierungslos, aber gesund und unverletzt, so dass sie direkt zu ihrer Familie zurückkehren konnte.

