Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Betrunkener schlägt Glasscheibe ein

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2019, kurz nach 22.00 Uhr, wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt gemeldet, dass in der Bahnhofstraße die Glasscheibe eines Schaukastens eingeschlagen wurde. Der Verursacher sei in Richtung Busbahnhof geflüchtet. Durch eine Streife des Polizeireviers konnte am Busbahnhof, in einer Hecke liegend, ein stark alkoholisierter, 26 Jahre alter Mann festgestellt und vorläufig festgenommen werden. An seinen Händen konnten leichte Schnittwunden festgestellt werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen und in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers untergebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

