Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch/L156 - Leicht Verletzte nach Sturz mit gestohlenem Motorroller

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2019, gegen 23.00 Uhr, stellte eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt zwei leicht verletzte Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren beim Rathaus in Neustadt fest. Wie sich herausstellte, waren die beiden Jugendlichen zuvor mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Motorroller von Lenzkirch-Kappel auf der L156 in Richtung Titisee-Neustadt gefahren. Dabei kamen sie mit dem Fahrzeug vor einer Parkbucht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu Fall und zogen sich dabei ihre leichten Verletzungen zu. Den Motorroller stellten sie bei der Parkbucht ab und wurden von einem bislang nicht bekannten Verkehrsteilnehmer mit nach Neustadt genommen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, welcher die beiden jungen Männer zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte. Wie festgestellt wurde, hatte der 16-jährige Fahrer des Motorrollers auch keinen Führerschein. Nach ersten Ermittlungen wurde der Motorroller vermutlich zuvor entwendet.

