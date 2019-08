Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Oberrotweil - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch 28.08.2019 im Zeitraum zwischen 15:45 und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Vogtsburg-Oberrotweil beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten BMW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

