Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 28.08.19, zwischen 16 und 17.30 Uhr, wurde ein geparkter Mercedes auf einem Parkplatz in der Ötlinger Straße, Vogelbachareal, beschädigt. Die Beschädigungen befanden sich an der Heckstoßstange. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. In diesem Zusammenhang könnte eine Beobachtung stehen, bei welcher ein Radfahrer mit BMX-Rad, sich im dortigen Bereich aufhielt. Der unbekannte BMX-Fahrer sei kurzzeitig am Boden gelegen und wurde von einer Personengruppe angesprochen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere die Personen, welche mit dem BMX-Fahrer geredet hatten.

