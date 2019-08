Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.08.19, gegen 21 Uhr, kam es auf der L138 zwischen Steinen und Lörrach zu einem Verkehrsunfall. Eine 19 jährige Fiat-Fahrerin kam hier von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die leicht verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Frau im Fahrzeug eingeklemmt sei, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Am Fiat entstand offensichtlich Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

