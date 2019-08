Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Friedlingen: Falsche Herdplatte eingeschaltet - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zu einem Brandalarm kam es am Mittwoch, 28.08.19, gegen 19.30 Uhr, in einem Hotel in der Hauptstraße. Tatsächlich konnte die Feuerwehr im 5. Stock des Gebäudes Brandgeruch wahrnehmen. Die Ursache konnte ebenfalls schnell gefunden werden. Ein Gast wollte sich in seinem Zimmer ein Mahl zubereiten, schaltete jedoch die falsche Herdplatte ein. Hierbei fingen mehrere Plastikgegenstände an zu schmoren. Ein Brand entstand hierdurch nicht, jedoch löste der Brandmelder aus. Das entsprechende Stockwerk wurde gelüftet. Personen- oder Sachschaden ist augenscheinlich nicht entstanden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell