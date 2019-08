Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf der A98 - Beifahrerin leicht verletzt

Am Mittwoch, 28.08.19, gegen 19.30 Uhr, befuhr eine 25 jährige Toyota-Fahrerin die A5 aus Richtung Karlsruhe. Bei der Abfahrt auf die A98, Ausfahrt Weil am Rhein, kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Hierbei wurde eine 24 jährige Mitfahrerin im Toyota leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Das schwer beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Da das Fahrzeug quer auf Fahrbahn stand, musste die Zufahrt zur A98 kurzzeitig gesperrt werden.

