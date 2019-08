Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/ Innenstadt, B31: Überbesetzter rumänischer Kleintransporter mit erheblichen technischen Mängeln

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Freiburg richteten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.08.2019) eine Kontrollstelle auf der B31 in Fahrtrichtung Westen ein.

Hierbei wurde ein in Rumänien zugelassener, 14 Jahre alter rumänischer Kleintransporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel zunächst auf, dass der neunsitzige Kleintransporter mit elf rumänischen Staatsbürgern besetzt war. Diese waren als Saisonarbeiter auf dem Weg von Rumänien nach Spanien. Unter den Mitfahrern waren ein einjähriges Kind und ein vierjähriges Kind, die zwischen den Sitzreihen ohne jede Sicherung befördert wurden. Sämtliche Mitfahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden mit je 30 Euro verwarnt. Die Beamten stellten zudem am Kleintransporter mehrere technische Mängel fest. So wurden dem 36-jährigen Fahrer im Zentralinstrument mehrere Störungen signalisiert. Den Beamten fielen zudem stark eingelaufene Bremsscheiben an der Hinterachse auf. Darüber hinaus wurde im Fahrversuch festgestellt, dass die Feststellbremse wirkungslos ist. Noch am Vormittag werden die Beamten telefonische Rücksprache mit der örtlichen Zulassungsstelle halten, die - nach Begutachtung durch einen Prüfingenieur - den Betrieb des Fahrzeugs untersagen wird. Ferner lag gegen einen 23-jähriger Mitfahrer eine Fahndungsnotierung aus Frankreich vor. Zwei der elf Personen haben ihre Weiterfahrt anderweitig zu organisieren. Der Fahrer hinterlegte eine empfindliche Kaution und hat die Kosten für die Begutachtung zu begleichen. Darüber hinaus hat er die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten zu tragen, sollte er den Kleintransporter nicht außer Landes transportieren.

