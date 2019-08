Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter übersehen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Lindemannstraße am Samstagmittag (24. August) noch Zeugen. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin hatte dabei offenbar eine E-Scooter-Fahrerin übersehen.

Die 26-jährige Dortmunderin war gegen 11.45 Uhr auf dem Radweg der Lindemannstraße in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit dem Neuen Graben bog plötzlich ein Auto nach rechts in diese Straße ab. Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin die 26-Jährige offenbar. Ihr E-Scooter wurde leicht touchiert. Die Dortmunderin sprang herunter, um einen schlimmeren Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Das Auto setzte trotz Versuchen von Anwesenden, auf den Unfall aufmerksam zu machen, seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrer/der Fahrerin machen können. Es soll sich um einen roten Kombi mit Gladbacher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizeiwache Dortmund-Mitte unter Tel. 0231/132-1121.

