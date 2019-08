Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnmobil gerät bei Verkehrsunfall ins Schleudern - fünf Verletzte

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Samstagmittag (24. August) auf der A 2 ein Wohnmobil ins Schleudern geraten. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Ersten Zeugenangaben zufolge war eine 47-Jährige aus Fröndenberg gegen 12.30 Uhr mit einem Wohnwagengespann auf dem rechten Fahrsteifen in Richtung Oberhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr zwischen den Anschlussstellen Hamm-Uentrop und Hamm ein hinter ihr befindlicher 31-Jähriger aus Kerpen mit seinem Fahrzeug auf den Wohnwagen auf. Das Gespann geriet dadurch ins Schleudern, prallte zunächst rechts in die Leitschutzplanke und anschließend links in die Mittelschutzplanke. Der Wohnwagen koppelte sich dabei vom Zugfahrzeug ab.

Ein auf der mittleren Spur fahrender 64-Jähriger aus Kuwait bemerkte den Unfall, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit den beteiligten Fahrzeugen nicht mehr verhindern.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die 47-Jährige, die 68-jährige Beifahrerin des 64-Jährigen (ebenfalls aus Kuwait) sowie ein 60-jähriger Mitinsasse des Mannes aus Kerpen (ebenfalls aus Kerpen) leicht verletzt. Der 31-Jährige sowie ein 27-jähriger Mitinsasse (aus Kerpen) trugen schwere Verletzungen davon. Rettungswagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die A 2 musste an der Unfallstelle bis ca. 13.35 Uhr gesperrt werden. Danach floss der Verkehr über den Standstreifen bzw. einen Fahrstreifen. Gegen 16.20 Uhr war die Sperrung aufgehoben.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 65.000 Euro.

