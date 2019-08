Polizei Dortmund

POL-DO: Vielleicht gut für das Raumklima, aber nicht legal - Marihuana-Fund in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0976

Nach Zeugenhinweisen sind bei einem 56-jährigen Lüner am vergangenen Freitag (23. August) mehrere Marihuana-Pflanzen gefunden worden. Großartig bemüht hat sich der Mann dabei nicht, seinen Zuchterfolg zu verbergen.

Denn viel zu deutlich hat er den Pflanzen einen sonnigen Standort in seiner Wohnung in Wethmar gewidmet. Der unbedarfte Beobachter könnte hier sogar von einer Wohnraumdekoration ausgehen. Ist es aber nicht!

Die Polizisten erschienen am Nachmittag mit einem Durchsuchungsbeschluss an der Wohnungstür des Mannes. Obwohl sich dieser anscheinend nicht zu Hause befand, war keine Eile geboten. Die Pflanzen standen schließlich gut sichtbar am Fenster. Wenig später fuhr der 56-Jährige mit seinem Auto vor. Er öffnete den Beamten die Wohnungstür und zeigte sich verblüfft ob der Durchsuchung. Schließlich habe er im Internet gelesen, dass das Anbauen von Marihuana nicht verboten sei. Damit liegt er allerdings falsch. Es ist nämlich genau so illegal wie das Fahren unter Betäubungsmitteln. Dieser Verdacht bestätigte sich ebenfalls anhand eines positiven Vortests.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und entließen ihn anschließend von der Wache. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Dortmund