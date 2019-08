Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Rennradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 35 jähriger Rennradfahrer verunfallte am Dienstag, 27.08.19, gegen 08.10 Uhr, in der Hauptstraße in Hohentengen. Er war mit seinem Rad in Richtung Günzgen unterwegs, als er plötzlich ins Schlingern kam. In der Folge stieß er mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Hierbei zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 4500 Euro.

