POL-FR: Böllen: Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt und schwer verletzt

Am Dienstag, 27.08.19, gegen 16 Uhr, stürzte ein 21 jähriger Motorradfahrer auf der L131 zwischen Böllen und Wembach, im Bereich Haidflüh. Er war mit seiner Maschine in Richtung Wembach unterwegs, als er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve stürzte. Bei dem Zusammenstoß mit der Leitplanke erlitt der Mann schwere Beinverletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Motorrad liegt bei etwa 2000 Euro.

