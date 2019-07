Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Altenbrunslar - Aufmerksamer Nachbar schlägt Buntmetalldiebe in die Flucht

Homberg (ots)

Felsberg-Altenbrunslar Aufmerksamer Nachbar schlägt Buntmetalldiebe in die Flucht Tatzeit: 29.07.2019, 00:45 Uhr

Heute Nacht haben in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter versucht, in der Ellenberger Straße ca. 30 Kilogramm Buntmetall zu stehlen. Hierbei wurden sie aber von einem aufmerksamen Anwohner gestört.

Die Täter waren gerade dabei, auf dem Gehweg Kupferrohre und -blechrinnen im Wert von ca. 130,- Euro in einer Plane zu verstauen, als ein Anwohner verdächtige Geräusche auf der Straße wahrgenommen und aus dem Fenster geschaut hat. Nachdem die Täter den Zeugen erblickten, ließen sie aufgeschreckt die Beute fallen und liefen in Richtung der Brücke nach Neuenbrunslar. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und hatte beide ihre Kapuze tief in das Gesicht gezogen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

