Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fahndung: vermisster Abgängiger aus Psychiatrischen Klinik ++ Tasche und Geldbörse geraubt - Täter flieht ++ von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.06.2019

Lüneburg

Lüneburg - Polizei fahndet nach vermisstem Abgängigen aus der Psychiatrischen Klinik

Nach einer Suizidankündigung fahndet die Polizei nach dem 37 Jahre alten Marco Dreuter. Der 37-Jährige hatte sich im Verlauf des 18.06.19 mit einem Fahrrad aus dem Maßregelvollzug vom Gelände der Psychiatrischen Klinik in Lüneburg entfernt und parallel mehrere Abschiedsbriefe hinterlassen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen auch bei möglichen Kontaktadressen in der Region verliefen ohne Erfolg bzw. dauern an. Bei dem genutzten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rad mit auffällig signalroten Schutzblechen und "Lenkerhörnern". Der Marco Dreuter ist ca. 186 cm groß, hat einen Kurzhaarschnitt (fast kahlköpfig), hat einen sog. Ziegenbart, trägt eine schwarze lange Hose, ein schwarzes T-Shirt und ein Cap. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tasche und Geldbörse geraubt - Täter flieht

Wegen Raub ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 20.06.19 Vor dem Bardowicker Tore. Ein Unbekannter (ca. 25 Jahre, schlank, europäische/deutsche Erscheinung, dunkler Parker mit Kapuze, hellgraue Jogginghose, weiße Turnschuhe) hatte gegen 23:45 Uhr in Höhe der Shell-Tankstelle einem 68 Jahre alten pakistanischen Staatsbürger aus Lüneburg aufgelauert und ihm die Tasche geklaut. Im Anschluss kehrte der Täter noch einmal zurück, schlug den 68-Jährigen mit einer Glasflasche und raubte ihm die Geldbörse. Der Lüneburger musste sich zur Wundversorgung ins Klinikum begeben. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Radfahrer übersehen - gestürzt und leicht verletzt

Einen 16 Jahre alten Radfahrer übersah eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Audi in den Nachmittagsstunden des 20.06.19 in der Robert-Koch-Straße. Die Frau hatte gegen 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich Dorfstraße gehalten, um dann nach rechts abzubiegen und übersah dabei den Radfahrer. Der Radler schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und erlitt parallel Verletzungen am Bein. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Scharnebeck - betrunken unterwegs - 1,7 Promille

Eine betrunkene Fahrerin eines Pkw Citroen Cabrio stoppte die Polizei nach einem Hinweis von Verkehrsteilnehmern in den Nachmittagsstunden des 20.06.19 Röthenhuhlen. Bei der Kontrolle der 46-Jährigen stellten die Beamten gegen 14:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten parallel sicher.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 48 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Crafter bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des 21.06.19 auf der Kreisstraße 8 zwischen Wedderien und Metzingen. Der syrische Staatsbürger war gegen 05:00 Uhr aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Höhbeck - in Ferienhaus eingedrungen

In ein Ferienhaus in der Fährstraße in Höhbeck drangen Unbekannte im Zeitraum von Ende Mai bis zum 18.06.19 ein. Die Täter hatten vermutlich eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht und die Fensterläden sowie die Fenster gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - abermals Münzbehälter von Staubsauger aufgebrochen

Nicht zum ersten Mal brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.06.19 zwischen 22:00 und 04:00 Uhr einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße auf. Die Täter erbeuteten, wenn überhaupt, einen geringen Bargeldbetrag. Bereits in den letzten Wochen war es in Stadt und Landkreis Uelzen zu ähnlichen Aufbrüchen bei Tankstellen gekommen, jeweils mit geringer Beute. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Einbruch in Hotelgebäude

In ein Hotelgebäude in der Holdenstedter Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 17. bis 19.06.19 ein. Die Täter waren durch einen Kellerschacht ins Gebäude gelangt und erbeuteten einen Wandtresor. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "aufgefahren" - drei Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 20.06.19 in der Linsingstraße. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW hatte gegen 17:00 Uhr einen vor ihm wartenden Pkw VW Bus T3 übersehen und fuhr auf diesen auf. Alle drei 53, 47 und 14 Jahre alten Insassen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.06.19 in der Bodenteicher Straße in Overstedt. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell