POL-LG: ++ Motorradfahrer verstirbt auf der Kreisstraße 53 ++ von der Fahrbahn abgekommen ++ Hinweise auf gesundheitliche Probleme ++

Scharnebeck/Echem

Möglicherweise aufgrund gesundheitlichen Problemen verunfallte und verstarb ein Motorradfahrer aus der Region in den frühen Nachmittagsstunden des 20.06.19 im Bereich der Kreisstraße 53. Der Fahrer eines Motorrads BMW war gegen 14:30 Uhr aus ungeklärter möglicherweise gesundheitlicher Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr ohne zu bremsen mehrere Meter weiter und touchierte/kollidierte dann mit einer kleinen Birke. Der Mann erlitt Beinverletzungen und verstarb noch am Unfallort. Rettungssanitäter und auch ein Notarzt inkl. Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

