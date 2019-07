Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Röhrender Golf aus dem Verkehr gezogen

Homberg (ots)

Fritzlar Röhrender Golf aus dem Verkehr gezogen Kontrollzeit: Donnerstag, 25.07.2019, 20:50 Uhr

Gestern Abend hat die Polizei nach einer Verkehrskontrolle einen Pkw aus dem Verkehr gezogen und ein Bußgeld wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis erhoben.

Wie Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Homberg berichteten, fiel ihnen gestern Abend ein VW-Golf auf, der ohne erkennbare Kennzeichen von einer Tankstelle auf den Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Auf der Lache" fuhr. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Sie stellten fest, dass der Fahrer das vordere Kennzeichen lediglich auf das Armaturenbrett gelegt hatte und das hintere Kennzeichen aus der Gummidichtung der Heckscheibe in den Kofferraum gefallen war. Bei der weiteren Kontrolle fiel auf, dass der VW-Golf deutlich tiefer gelegt war. Es waren 13 cm tiefer, wie laut Zulassungsbescheinigung erlaubt. Auch waren die hinteren Reifen nicht eingetragen und die Fahrzeugbatterie stand lose im Motorraum. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die rückwärtige Beleuchtung völlig ohne Funktion war und die Auspuffanlage über keinen Endtopf mehr verfügte, sondern nur noch ein Rohr in Richtung Fahrzeugheck zeigte. Eine durchgeführte Schallpegelmessung ergab einen Wert von 100,3 db(A)! Abzüglich der Toleranz waren das immer noch 95 db(A) statt der erlaubten 88 db(A). Der 19-jährige Fahrer wurde von den Beamten mit seinem Fahrzeug nach Hause begleitet. Dort wurden die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt, eine Mängelkarte ausgehändigt und ein Bußgeld wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis erhoben.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

