Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt - Vermisste 12-jährige Guiliana K. aus Schwalmstadt ist wieder da

Homberg (ots)

Schwalmstadt Vermisste 12-jährige Guiliana K. aus Schwalmstadt ist wieder da Zeit: 24.07.2019, 12:10 Uhr

Die seit gestern Abend, 19:00 Uhr, vermisste 12-jährige Guiliana K. aus Schwalmstadt ist wieder da.

Das 12-jährige Mädchen wurde heute um 12:10 Uhr durch eine Streife der Schwalmstädter Polizei in Treysa in der Bahnhofstraße aufgegriffen und anschließend wohlbehalten in die Obhut der Angehörigen übergeben.

Bitte das Foto von Guiliana aus den Fahndungsmedien entfernen.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

