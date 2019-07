Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Hombergshausen - Alte Minigolfanlage bei Windrad entsorgt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Homberg (ots)

Homberg-Hombergshausen Alte Minigolfanlage bei Windrad entsorgt Tatzeit: 20.07.2019, 17:00 Uhr bis 21.07.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter eine alte Minigolfanlage im Bereich einer Windkraftanlage entsorgt.

Ein Zeuge, der am Sonntagmorgen mit seinem Hund im Bereich des Windparks unterwegs war, hatte Müllablagerungen einer alten Minigolfanlage in der Nähe eines Windrades festgestellt und informierte die Homberger Polizei. Die eingesetzte Streife fand in der unmittelbaren Nähe des 1. Windrades entsprechend der Beschreibung des Zeugens die Müllablagerungen. Die Täter hatten vermutlich mit einem Lkw den Abfall zum Ablageort gefahren und dort mittels eines Krans die alten, teilweise mit Moos bewachsenen Eternitplatten und "BigPacks" mit Halteschlaufen, in denen weiter Teile einer Minigolfanlage befanden, abgeladen. Möglicherweise befinden sich in den abgelagerten Eternitplatten auch Asbestanteile. Dies wird nun untersucht. Die Homberger Polizei hat Ermittlungen wegen Unerlaubtem Umgang mit Abfällen gemäß § 326 Strafgesetzbuch aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell