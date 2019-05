Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Gronau

Hildesheim (ots)

Elze: Die Polizei Elze/Gronau beschäftigen zur Zeit mehrere Einbrüche in Gronau und erbittet Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0, Polizei Elze, oder unter der Tel.-Nr: 05182/909220, Polizei Gronau.

Bislang u.T. schlägt / wirft mit einem Gullydeckel die Glasscheibe der Eingangstür zu einem Mobiltelefongeschäftin Gronau, Hauptstraße, am 21.05.2019, 02:53 Uhr, ein. Hiernach werden sämtliche Räume durchsucht.Zum Diebesgut kann noch keine genaue Angabe gemacht werden. Zwei Personen, ohne bisher nähere Personenbeschreibung, werden durch eine Zeugin bei der Flucht in Richtung Marktstraße beobachtet. In der Zeit v. 17.05.2019 auf den 20.05.2019 wird in Gronau, Bethelner Landstraße, ein Imbiss aufgehebelt. Es werden Nahrungsmittel entwendet.

