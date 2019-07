Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Alarmanlage verschreckt Täter

Homberg (ots)

Homberg Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Alarmanlage verschreckt Täter Tatzeit: 20.07.2019, 22:00 Uhr bis 22.07.2019, 05:00 Uhr

Im Laufe des letzten Wochenendes haben unbekannte Täter versucht, in einen Getränkemarkt im Stellbergsweg einzubrechen.

Die Täter versuchten die Haupteingangstür des Getränkemarktes aufzuhebeln. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruchsversuch verursachten sie an der Automatiktür einen Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

